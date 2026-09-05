Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

17-я линия метро и стадион: Путин и Собянин открыли новые объекты столицы

17-я линия метро и стадион: Путин и Собянин открыли новые объекты столицы

В День празднования 879-й годовщины Москвы Владимир Путин вместе с мэром Сергеем Собяниным по видеосвязи принял участие в открытии сразу нескольких крупных городских объектов: новой линии метро, городского вокзала, реконструированного стадиона и третьей очереди парка развлечений, сообщает пресс-служба Кремля.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым