17-я линия метро и стадион: Путин и Собянин открыли новые объекты столицы

В День празднования 879-й годовщины Москвы Владимир Путин вместе с мэром Сергеем Собяниным по видеосвязи принял участие в открытии сразу нескольких крупных городских объектов: новой линии метро, городского вокзала, реконструированного стадиона и третьей очереди парка развлечений, сообщает пресс-служба Кремля.