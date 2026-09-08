Роман Костомаров снова выступил на льду с женой в Ростове и Краснодаре

Известный фигурист Роман Костомаров вернулся на лед, выступив с женой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
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