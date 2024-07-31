Медведев: большая война на Ближнем Востоке - единственный путь к шаткому миру

Он выразил сожаление в связи с невинными жертвами Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с предложением о том, что полномасштабная война на Ближнем Востоке – это единственный путь к шаткому миру в регионе.
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