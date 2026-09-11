Разрешения в заповедники можно будет оформлять через «Госуслуги»

Получать разрешения на посещение российских заповедников и национальных парков станет проще. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на правительство, все федеральные учреждения Минприроды должны подключить такую возможность к «Госуслугам» до декабря 2027 года.
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