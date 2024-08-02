В одном из поселков Архангельска появится офис врача общей практики

В центре посёлка лесозавода № 29 рядом с почтовым отделением возводят модульное здание.Объект возводят в рамках программы модернизации первичного медицинского звена президентского национального проекта «Здравоохранение».
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