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Панда Катюша из Московского зоопарка получила тюльпаны к 8 Марта

Панда Катюша из Московского зоопарка получила тюльпаны к 8 Марта

Московский зоопарк поздравил панду Катюшу с 8 Марта, подарив ей тюльпаны. Генеральный директор Светлана Акулова поделилась видеозаписью, где Катюша исследует и пробует цветы.

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