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Закон и Порядок

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Москали вы дремучие... сейчас в прогрессивных странах все так воюют

Москали вы дремучие... сейчас в прогрессивных странах все так воюют

Австралия передаст Украине 49 списанных Abrams Некоторые машины нуждаются в ремонте и их можно будет пустить на запчасти, отмечает австралийская телекомпания ABC Австралия передаст Украине десятки устаревших танков Abrams, сообщила австралийская телекомпания ABC.

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