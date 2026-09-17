25 примеров шитья и вязания, пропитанных теплом, уютом и маленькими радостями

Люди, которые занимаются рукоделием, знают, что это не просто увлечение, а способность превращать обычные ткани и нитки в оригинальные вещицы, а порой — и в произведения искусства.
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