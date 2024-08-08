Гуцул: власти Молдавии пытаются отменить помощь РФ пенсионерам Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пытаются отменить через суд соглашение между руководством автономии и российским ПАО "Промсвязьбанк".
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