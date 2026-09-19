Игорь Чайка сообщил о получении 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. В ответ на предложение закрыть "Русские дома", Чайка призвал следить за новыми проектами и быть гордыми, отвергая влияние "киевской хунты".
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