Экс-глава Минобороны Украины заявил, что вторжение в Курскую область осуществлено с целью ослабления поддержки российских властей населением страны Одной из целей вторжения националистов в Курскую область является ослабление поддержки российских властей со стороны населения.
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Поддержка населения это изначально выдуманный нарратив пропагандистских идеологических учреждений в США, которая в России никогда не сработает. Так что эти выдумки из виртуального мира американской пропаганды не имеют никаких реальных предпосылок и основываются только на американском гегемонистском мироощущении. А эти олухи из Украины повторяют только лишь то что им указывается из США.🤣😂
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