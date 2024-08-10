Экс-глава Минобороны Украины заявил, что вторжение в Курскую область

ч

чвсатпкьл

Поддержка населения это изначально выдуманный нарратив пропагандистских идеологических учреждений в США, которая в России никогда не сработает. Так что эти выдумки из виртуального мира американской пропаганды не имеют никаких реальных предпосылок и основываются только на американском гегемонистском мироощущении. А эти олухи из Украины повторяют только лишь то что им указывается из США.🤣😂