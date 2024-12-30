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Экономист Хартманн: ФРГ за 10 лет потеряет до 500 тысяч рабочих мест

Экономист Хартманн: ФРГ за 10 лет потеряет до 500 тысяч рабочих мест

Германия в ближайшие 10 лет может потерять до 500 тысяч рабочих мест в автомобильной и смежных отраслях из-за кризиса в автопроме, согласно оценкам главного экономиста компании Bantleon Даниэля Хартманна.

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