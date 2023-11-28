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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баварии» интересен Виртц, хавбек склоняется к переходу в Мюнхен, а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро

«Баварии» интересен Виртц, хавбек склоняется к переходу в Мюнхен, а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро

Переезд за границу не является приоритетным вариантом для 20-летнего полузащитника. В настоящее время он склоняется к переходу в «Баварию», если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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