Virgin Australia заставила переодеться пассажира из-за пропалестинской надписи

Пассажир австралийской авиакомпании Virgin Australia был вынужден сменить свою футболку с надписью «Справедливость для Палестины» перед посадкой в самолет из-за жалоб других пассажиров, считавших эту надпись оскорбительной .
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