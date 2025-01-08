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После атаки БПЛА в Саратовской области загорелось промышленное предприятие

После атаки БПЛА в Саратовской области загорелось промышленное предприятие

Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Фото: t.me/busargin_rСаратов и Энгельс в ночь на среду были атакованы БПЛА, возникло возгорание на одном из промышленных предприятий.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему при этом весь Киев не горит в огромном пожаре? Почему мы столицу врага + Львов, + Сумы [и далее по списку] наралмом не заливаем? Народ постепенно начинает привыкать к мысли, что БПЛА в различных городах России это уже обыденность, как будто так и должно быть! Где &quot;ужас и хаос&quot; устроенный Россией по всей территории Украины. На западные СМИ не стоит обращать внимание, мы всё равно во всех грехах у них виноваты! До коле будем и дальше терпеть?
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