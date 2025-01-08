После атаки БПЛА в Саратовской области загорелось промышленное предприятие

ИМ

Ильдус Мамлеев

А почему при этом весь Киев не горит в огромном пожаре? Почему мы столицу врага + Львов, + Сумы [и далее по списку] наралмом не заливаем? Народ постепенно начинает привыкать к мысли, что БПЛА в различных городах России это уже обыденность, как будто так и должно быть! Где "ужас и хаос" устроенный Россией по всей территории Украины. На западные СМИ не стоит обращать внимание, мы всё равно во всех грехах у них виноваты! До коле будем и дальше терпеть?