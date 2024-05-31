arXiv: нейросеть для обнаружения подобных Земле экзопланет прошла испытания

Международная группа астрономов и специалистов по искусственному интеллекту из Великобритании, США и других стран разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может быть использован для обнаружения подобных Земле экзопланет.
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