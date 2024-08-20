В норвежских школах запретили мобильные телефоны

Запрет использования в норвежских школах мобильных телефонов привел к улучшению концентрации у школьников, заявила министр образования Норвегии Кари Несса Нордтун, 20 августа сообщает пресс-служба правительства страны.
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