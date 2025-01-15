Центр московского долголетия открылся в Строгине

В районе Строгино открылся долгожданный центр московского долголетия. Глава муниципального округа Михаил Иванов перерезал красную ленточку и поблагодарил всех, кто трудился над созданием этого уютного места.
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