Обстрелы ВСУ повредили обеспечивающее работу ЗАЭС оборудование

Из-за обстрелов украинских боевиков было повреждено оборудование Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), от работоспособности которой зависит надежное внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.
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