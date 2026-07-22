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Царьград

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МВД возбудило дело против жителя Балабаново за фиктивную прописку

МВД возбудило дело против жителя Балабаново за фиктивную прописку

В Балабаново мужчина прописал более 30 мигрантов без фактического их проживания. За нарушение он взял с иностранцев от 2 до 7 тыс.

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