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Каллас: Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт дизеля из России

Каллас: Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт дизеля из России

Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива. Об этом в соцсети X написала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

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