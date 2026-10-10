Каллас: Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт дизеля из России

Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива. Об этом в соцсети X написала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- WSJ: демократы об...
- Потребление алког...
- M Делегация РФ прил...
Неужели эта чухонка всерьёз думает, что её мнение интересует Путина и Трампа?!