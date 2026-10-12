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The Eurasia Daily news agency

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Kiev quarreled with Trump at the most inconvenient moment for itself: PURL is on the verge of liquidation

Kiev quarreled with Trump at the most inconvenient moment for itself: PURL is on the verge of liquidation

Kiev managed to quarrel with US President Donald Trump at the most inconvenient moment for itself, when the owner of the White House is preparing to go headlong into Middle Eastern affairs again for a long time, threatening to arrange a final escalation with Iran.

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