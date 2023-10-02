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Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета

Мишустин назвал сбалансированным проект федерального бюджета

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, внесенный 29 сентября в нижнюю палату парламента, сбалансирован и гарантирует выполнение социальных обязательств перед россиянами.

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