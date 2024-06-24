ЦБ не может сдержать рост кредитования: что будет со ставками

Банк России повысил прогноз по росту потребительского кредитования в 2024 году с 3–8% до 7–12%. ЦБ связывает ускорение темпов кредитования с высокой потребительской активностью на фоне роста доходов населения.
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