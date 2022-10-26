За деревьями не видеть леса — это надо уметь! А Европа вот умеет

Цены на энергоносители: газ, нефть, электроэнергия уже никогда не будут столь низкими, как раньше. И в этом большая заслуга США и Евросоюза, которым так хотелось наказать Россию, что наказали сами себя! Всё по законам жанра — сами себя высекли.