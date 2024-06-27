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На фан-зону Евро в Штутгарте напали во время матча Чехия – Турция, преступник мог использовать нож. Ранены три человека, двое – в тяжелом состоянии

На фан-зону Евро в Штутгарте напали во время матча Чехия – Турция, преступник мог использовать нож. Ранены три человека, двое – в тяжелом состоянии

Как передает «Р-Спорт», инцидент произошел в среду вечером – по заявлениям полиции, в момент нападения в фан-зоне транслировался матч между Чехией и Турцией (1:2).

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