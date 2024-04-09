Премьер Госсовета КНР председательствовал на симпозиуме с участием экономических экспертов и предпринимателей

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник председательствовал на симпозиуме с участием экономических экспертов и предпринимателей, на котором заслушал их мнения о текущем состоянии экономики и дальнейшей экономической работе.
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