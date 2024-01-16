Дасаев заявил, что ему неинтересно мнение Гинера о превосходстве Акинфеева

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова президента столичного ЦСКА Евгения Гинера о том, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев превосходит его и экс-вратаря московского «Динамо» Льва Яшина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии