Дасаев заявил, что ему неинтересно мнение Гинера о превосходстве Акинфеева

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова президента столичного ЦСКА Евгения Гинера о том, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев превосходит его и экс-вратаря московского «Динамо» Льва Яшина.