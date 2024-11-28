Певица София Ротару пыталась продать московскую квартиру Николаю Баскову

Украинская и советская певица София Ротару пытается избавиться от московской недвижимости. Музыкальный продюсер Алина Сангина рассказала, что исполнительница предлагала приобрести квартиру коллеге по цеху Николаю Баскову.
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