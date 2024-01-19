Психолог рассказала, о каких проблемах могут говорить любимые цвета в одежде

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова 19 января рассказала «Известиям», о каких психологических проблемах могут говорить любимые цвета в одежде.
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