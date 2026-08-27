Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал слова бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о медленном поражении ВСУ в конфликте с Россией «секретом Полишинеля».
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