Мировое обозрение

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Лидеры Евросоюза просят помочь потребителям и компаниям выдержать газовый кризис

Лидеры Евросоюза просят помочь потребителям и компаниям выдержать газовый кризис

Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен. Соответствующее заявление сделано по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

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