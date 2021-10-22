Лидеры Евросоюза просят помочь потребителям и компаниям выдержать газовый кризис

Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен. Соответствующее заявление сделано по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
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