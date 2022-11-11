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«Дортмунд» предложил Мукоко контракт до 2027-го. «Ман Сити», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль», «МЮ» и «Барса» следят за ситуацией

«Боруссия» намерена сохранить форварда Юссуфа Мукоко. Дортмундцы предложили 17-летнему игроку сборной Германии новый контракт до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.

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