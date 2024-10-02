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Какие банки ввели ограничения на кредитки, что будет с прожиточным минимумом. Обзор Банки.ру

ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной карты, сообщает РБК. Представитель банка отметил, что временные изменения не коснутся тех клиентов, которые уже используют более одной кредитной карты.

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