Пожар на промышленном объекте в Киевской области: последствия взрывов

В результате взрывов в Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ночью инцидент был зафиксирован и вскоре ликвидирован.
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