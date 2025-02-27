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Пожар на промышленном объекте в Киевской области: последствия взрывов

Пожар на промышленном объекте в Киевской области: последствия взрывов

В результате взрывов в Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ночью инцидент был зафиксирован и вскоре ликвидирован.

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