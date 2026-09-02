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Слуцкий сравнил Зеленского с бен Ладеном после угроз в адрес российской гражданской авиации

Слуцкий сравнил Зеленского с бен Ладеном после угроз в адрес российской гражданской авиации

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил Владимира Зеленского с главарем террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном после угроз в адрес российской гражданской авиации.

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