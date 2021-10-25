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Предсмертная агония: Угрозы Украины в адрес России вышли на новый уровень

Украина угрожает Москве ракетами и «концом» России. Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович назвал условие «конца России».

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