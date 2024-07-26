«Небратья» как самосбывающееся пророчество. Что думают украинцы о русских на третьем году войны

Свежая украинская социология от киевского Центра Разумкова заставила вспомнить разошедшийся по соцсетям после второго Майдана и воссоединения Крыма с Россией скандальный стишок молодой украинки Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями», после которого выражение «небратья» в отношении украинцев стало в Рунете мемическим.