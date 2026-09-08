Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошёл в число претендентов на приз лучшему вратарю 2026 года. Также, помимо россиянина, в список попали, голкиперы Яссин Буну из «Аль-Хиляля», Тибо Куртуа из «Реала», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», Жоан Гарсия из «Барселоны», Эдуард Менди из «Аль-Ахли», Эмилиано Мартинес из «Челси», Давид Райя из «Арсенала», Возинья из сборной Кабо-Верде и Унаи Симон из «Атлетика».