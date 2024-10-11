Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие.

Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие.

Автор: КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Вчера на пленарном заседании "Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" Михаил Мишустин заявил, что "в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны наши аграрии использовали такую возможность по максимуму" и "многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России".

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