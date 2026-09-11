На Ямале уже 15 природных пожаров

На Ямале действует уже 15 природных пожаров. Напомним, что 7 сентября все возгорания были в округе ликвидированы, однако теплая погода привела к тому, что 10 сентября стали фиксироваться новые очаги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Глава свердловски...
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым