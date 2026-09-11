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На Ямале уже 15 природных пожаров

На Ямале действует уже 15 природных пожаров. Напомним, что 7 сентября все возгорания были в округе ликвидированы, однако теплая погода привела к тому, что 10 сентября стали фиксироваться новые очаги.

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