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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о том, что Кузнецов не вернулся в «Трактор»: «Он сам выбирает, где ему лучше. Судить его за это не стоит. Еще есть время, может быть, он закончит в Челябинске»

«Возвращение Кузнецова – это плюс для КХЛ и молодых ребят, которые будут на него смотреть. Он уже выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира, у него большой опыт, отличная карьера.

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