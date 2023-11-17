США согласовали с Японией продажу крылатых ракет Tomahawk

Американская администрация согласовала продажу крылатых ракет Tomahawk Японии. Как сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству США, предполагается, что будет продано до 400 ракет морского базирования.
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