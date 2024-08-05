Названа большая проблема для живущих в европейской стране мусульман: всплеск угроз изнасилований и убийств

Всплеск активности крайне правых в Великобритании на прошлой неделе привел к пятикратному увеличению числа угроз мусульманам, таких как изнасилования и смерть, и трехкратному увеличению числа преступлений на почве ненависти, сообщила в воскресенье национальная мониторинговая группа.
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