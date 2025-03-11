Арестованного из-за взятки экс-главу «Фонбета» не отпустили на СВО

Следственный комитет (СК) отказал арестованному экс-главе букмекерской контоны «Фонбет» Сергею Анохину, арестованному по подозрению в даче взятки, в просьбе об отправке его на специальную военную операцию (СВО).
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