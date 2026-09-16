Происшествия
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Происшествия

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Глава СК России затребовал доклад о ходе проверки информации о противоправных действиях в отношении женщины и ее дочери в Москве

Глава СК России затребовал доклад о ходе проверки информации о противоправных действиях в отношении женщины и ее дочери в Москве

В социальных медиа сообщалось, что группа мужчин пыталась отобрать у женщины ее ребенка в Москве. В результате инцидента мать и дочка пострадали.

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