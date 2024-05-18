Компания Ford построила отдельную гоночную трассу для испытаний одной модели

Осенью 2023 года Ford представил кроссовер Mustang Mach-E Rally с внедорожным режимом, двухмоторным полным приводом, амортизаторами MagneRide с особыми настройками и увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом.
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