Как нарушение циркадных ритмов влияет на баланс гормонов и почему лучше ложиться спать до полуночи

Сон является неотъемлемой частью нашего здоровья, но его качество и режим не менее важны. Врач-онколог Хамис Магомедова подчеркивает, что отход ко сну до полуночи способен значительно улучшить наше общее самочувствие и снизить риск различных заболеваний.
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