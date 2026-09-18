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Русская весна

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Беспрецедентная атака: ПВО отразила налёт более 350 беспилотников на Московский регион

Беспрецедентная атака: ПВО отразила налёт более 350 беспилотников на Московский регион

Московский регион пережил одну из самых массированных атак беспилотников за всё время конфликта. В течение 11 часов российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) уничтожали сотни летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

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