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SPI 200 Bulls Tease Break of 200-day MAs

SPI 200 Bulls Tease Break of 200-day MAs

SPI 200 Bulls Tease Break of 200-day MAs ASX SPI 200 Index Futures ASX24_DLY:AP1! StoneXTrading As we’ve already seen a sizeable selloff on the SPI 200 (ASX 200 futures chart), with support found around 8700, I’m seeking another leg higher.

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